Начальник УВД Нижнего Новгорода обещал покарать организаторов нелегальной свалки

Начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов на вопрос депутата Николая Сатаева о борьбе с организаторами нелегальных свалок сообщил, что «работа ведется».

«Пока в настоящее время всего рассказать не могу, но фиксируются правонарушения, потом лица привлекаются к административной ответственности. Что касается уголовных дел, то здесь процесс документирования (преступной деятельности - Ъ) очень трудоемок. Необходимо получить заключение от минэкологии об определении ущерба, задокументировать незаконную прибыль свалки. Это вопрос не одного дня, мы им занимаемся», — пообещал Олег Соколов, упомянув нелегальную свалку в лесополосе между Московским шоссе и улицей Федосеенко.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», эта незаконная свалка образовалась еще в 2017 году, она ежегодно горит, а органы областной и городской власти в судах спорят, в чьей именно зоне ответственности находится территория лесных земель. В ноябре 2025 года после очередного пожара и реакции председателя СКР Александра Бастрыкина в нижегородском следственном управлении было возбуждено уголовное дело, однако о результатах его расследования пока ничего не сообщалось.

Иван Сергеев