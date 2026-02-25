В 2025 году ростовская компания «Бонум» снизила объем продаж в два раза

По итогам 2025 года ростовский производитель прицепной техники «Бонум» продал около 1,5 тыс. единиц продукции. Это более чем в два раза меньше, чем в 2024 году (свыше 3 тыс. единиц), сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на генерального директора «Бонум» Александра Михайленко.

По словам господина Михайленко, прошлый 2025 год компания закрыла с убытком. Причиной послужило падение рынка всех полуприцепов на более 60%. Продажи зерновозов и цементовозов практически обнулились.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бонум» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2014 году. Предприятие занимается производством прицепов, полуприцепов и кузовов для автомобилей. Выручка компании за 2024 год составила почти 14 млрд руб., чистая прибыль — 2,37 млрд руб.

Мария Хоперская