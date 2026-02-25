В Саратовской облдуме ситуацию с бюджетом назвали «кредитной ямой»

Дефицит бюджета Саратовской области увеличился до 21,4 млрд руб. на 2026 год. Поправки одобрены большинством депутатов областной думы.

Министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила, что доходы бюджета уменьшились на 2,8 млрд руб. из-за снижения налоговых и неналоговых поступлений, в том числе из-за изменений в федеральном законодательстве, которые привели к недополучению 3,3 млрд руб. налога на имущество организаций.

В бюджете предусмотрены расходы на повышение стоимости горячего питания в школах — 804,8 млн руб., а также на ежемесячные выплаты педагогическим работникам — 233,5 млн руб. Также планируется строительство пристроек и корпусов в школах Саратова по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. На лесовосстановление выделено 20 млн руб., на оснащение стадиона «Локомотив» — 46,2 млн руб. Общие расходы бюджета увеличены на 3,3 млрд руб., а межбюджетные трансферты — на 2,8 млрд руб.

Доходы областного бюджета на 2026 год оцениваются в 189,5 млрд руб., расходы — в 210,9 млрд руб. Депутат Александр Анидалов (КПРФ) задал вопрос о возможных последствиях, если кредитование станет невозможным, и назвал ситуацию «кредитной ямой». Госпожа Бегинина уточнила, что долговая яма отсутствует, поскольку банк кредиты еще не берет. Она отметила, что основная причина дефицита — это налоговые изменения, а не заимствования.

Министр финансов подчеркнула, что дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации. «Будем смотреть по ситуации, как что будет делать», — заявила она. Власти региона продолжают корректировать бюджетные параметры, учитывая изменения в доходной части и необходимость финансирования ключевых проектов.

Согласно обновленным данным, доходы бюджета составят 189,5 млрд руб., расходы — 210,9 млрд руб., что формирует дефицит в 21,4 млрд руб. Власти продолжают оценивать возможности для финансирования приоритетных направлений, включая образование, инфраструктуру и социальные программы.

Татьяна Смирнова