Бастрыкин запросил доклад о нападении на пенсионера в магазине Ставрополья

Следственный комитет России взял под личный контроль уголовное дело о нападении на 57-летнего мужчину в магазине поселка Солнечнодольск Изобильненского округа Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Александру Перепелицыну доложить о ходе расследования, обстоятельствах инцидента и мерах по задержанию нападавшего.

Инцидент произошел вечером 23 февраля 2026 года в одном из местных продуктовых магазинов. 24-летний житель соседнего региона, временно проживающий в Ставропольском крае без постоянной регистрации, зашел в торговый зал. Он вступил в словесную перепалку с местным жителем пенсионного возраста из-за замечания по поводу своего поведения. Конфликт быстро перерос в избиение: молодой человек нанес пожилому мужчине несколько ударов, в том числе по голове.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести и другие телесные повреждения. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, что позволило оперативно зафиксировать травмы и связать их со временем конфликта. Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу для точной квалификации вреда здоровью.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением насилия. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, если суд учтет мотивы и последствия. Правоохранители изучили видеозаписи с камер магазина, опросили продавцов и покупателей, установили личность подозреваемого. Сейчас они разыскивают его и проверяют возможное участие его знакомых.

Станислав Маслаков