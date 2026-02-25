На озеленение Геленджика потратят 87 млн рублей

Весной в Геленджике начнутся масштабные работы по озеленению территорий. Как сообщил мэр города Алексей Богодистов, для обновления зеленого облика курорта предусмотрели финансирование в размере 87 млн руб.

Администрация Геленджика уже заключила контракт на озеленение с подрядчиком. В сумму, выделенную из муниципального бюджета, вошла не только посадка новых растений, но и годовое обслуживание системы полива, уход за зелеными насаждениями и производство осенних и весенних посадок.

В марте на Геленджикском проспекте высадят 15 многолетних клумб с розами, лавандой и олеандром. Во второй половине апреля планируется посадить бегонию, хлорофитум и другие декоративные лиственные растения. По словам Алексея Богодистова, работы по обновлению зеленого облика коснутся и въезда в город со стороны Новороссийска. Вдоль дороги и на набережной курорта должны будут обновить клумбы, которые зацветут к началу летнего сезона.

«В стадии подготовки еще один контракт на обновление восьми локаций по всему городу. Там буде устройство газона и автоматического полива, живые изгороди, будут высажены лавровишня и пальмы вашингтонии»,— сообщил мэр Геленджика.

Второй этап озеленения проведут на площади Погодина, в парковой зоне Толстого Мыса, на набережной и других участках.

София Моисеенко