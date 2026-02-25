В школы Северной Осетии снова поступают сообщения о минировании
В образовательные учреждения Северной Осетии с утра поступают сообщения о минировании зданий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сейчас на местах работают сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.
Подобные сообщения в регионе не редкость. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром 19 февраля в образовательные учреждения республики Северная Осетия-Алания начали поступать сообщения о возможном минировании зданий. Информация не подтвердилась. Спустя несколько дней аналогичные сообщения стали поступать и в госорганы. Эти сведения также оказались ложными.