В школы Северной Осетии снова поступают сообщения о минировании

В образовательные учреждения Северной Осетии с утра поступают сообщения о минировании зданий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Сейчас на местах работают сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

Подобные сообщения в регионе не редкость. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром 19 февраля в образовательные учреждения республики Северная Осетия-Алания начали поступать сообщения о возможном минировании зданий. Информация не подтвердилась. Спустя несколько дней аналогичные сообщения стали поступать и в госорганы. Эти сведения также оказались ложными.

Мария Хоперская