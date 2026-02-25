Компанию из Екатеринбурга признали недобросовестной за срыв поставки в Златоусте

Управление ФАС России по Челябинской области включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию из Екатеринбурга «Лего бокс». Организация не исполнила контракт на поставку медицинского оборудования в Городскую детскую больницу Златоуста, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В сентябре 2025 года министерство здравоохранения Челябинской области и ООО «Лего бокс» заключили договор на поставку в златоустовскую больницу аудиометра — прибора для измерения остроты слуха. Цена контракта составила 590 тыс. руб. Компания должна была поставить аудиометр российского производства в течение 60 календарных дней. Несмотря на продление заказчиком срока поставки, компания свои обязательства так и не исполнила.

Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт и направил информацию о компании в Челябинское УФАС. Ведомство включило «Лего бокс» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.