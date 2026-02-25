Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Почти 50% нижегородцев против ребрендинга среднего профессионального образования

Более 30% нижегородцев вступили за то, чтобы переименовать среднее профессиональное образование в специальное профессиональное. Об этом сообщил портал SuperJob по итогам собственного опроса, проведенного среди экономически активного населения Нижнего Новгорода 12-20 февраля.

Как писал «Ъ», в середине февраля президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профессионального образования. Правительство РФ ранее предложило вариант — специальное профессиональное образование.

Большая доля нижегородцев (47%) предпочла бы оставить все как есть. Еще 3% предложили собственные альтернативные варианты названия.

Горожане с высшим образованием чаще выступают за сохранение старого названия (55%). Среди обладателей среднего профессионального образования сторонников старого и нового вариантов примерно поровну (35 и 36% соответственно).

Андрей Репин