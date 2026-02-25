Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовчане подали коллективный иск после закрытия фитнес-клубов S-CLASS

В Роспотребнадзор Ростовской области поступил коллективный иск от клиентов сети фитнес-клубов S-CLASS, которые закрылись в январе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о заведениях на проспекте Космонавтов, 2е и улице Нижнебульварная, 6. Причиной для обращения с исковым заявлением послужил отказ в возврате средств за неиспользованные абонементы.

Ведомство призвало клиентов этой сети фитнес-клубов обращаться в управление для подачи заявлений. Для этого им нужно предоставить договор, чеки об оплате и паспортные данные. Заявление можно подать как лично, так и через официальный сайт.

Мария Хоперская

