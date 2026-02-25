Алексей Юртаев: «Кубань стала пятой экономикой страны»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 19 февраля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи в третий раз выступил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о вызовах, с которыми сталкивается экономика региона, ключевых отраслях, внутренней миграции и показателях ВРП.

Как отметил Алексей Юртаев, основной вызов — сохранение в регионе условий, которые складывались на протяжении последних нескольких лет. Прежде всего, это рост благосостояния населения, рост экономики, возможности для развития бизнеса.

«Экономика сегодня находится в такой ситуации, когда ключевым является не столько наличие денежных средств, сколько наличие активов»,—комментирует спикер.

Господин Юртаев выделил ряд ключевых отраслей в экономике Краснодарского края. Например, сельское хозяйство занимает порядка 8% в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП). Отрасль дает мультипликативный эффект и оказывает влияние на другие сектора экономики. Свыше 11% всей экономики региона составляет промышленность. В числе ключевых отраслей экономики Алексей Юртаев также выделил туризм. В крае резко вырос туризм выходного дня — в Краснодар, на черноморское побережье, в горный кластер.

По прогнозам министерства экономики края, в этом году показатели по туризму должны быть как минимум не ниже, чем в 2024 году.

«Экономика попала в ситуацию, когда любые меры, предпринимаемые государством, влияют на то, каким образом будет ощущать себя бизнес. Ключевым является баланс между экономикой и безопасностью. Экономика сегодня испытывает колоссальную нагрузку, однако в 2025 году она показала рост»,— комментирует Алексей Юртаев.

Несмотря на все сложности, Кубань стала пятой экономикой страны. По оценке прошлого года ВРП, составил 5,8 трлн руб. В последние пять лет экономика края росла быстрее всех крупных региональных экономик России. Рост обеспечивал, в том числе, миграционный приток населения из других регионов. Если с 2010 по 2020 год это были взрослые люди старше 55 лет, то с 2021-го, это, в основном, молодые люди в возрасте 25-35 лет с семьями с двумя и более детьми, отмечает Алексей Юртаев.

«Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается экономика края. Но предполагаем, что в этом году она продолжит рост. По итогам года ВРП ожидается на уровне 6,3 трлн рублей»,— подвел итог встречи Алексей Юртаев, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов КубА Клуба.