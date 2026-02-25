Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аварии пострадал 25-летний житель Ставрополя

В Ставрополе в аварии с двумя легковушками пострадал местный житель. ДТП случилось днем 24 февраля, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации, 32-летний водитель BMW не уступил дорогу проезжавшему Volkswagen. Им управлял 27-летний автомобилист. В результате случившегося пострадала 25-летний пассажирка Volkswagen. Ее госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается.

Мария Хоперская

Новости компаний Все