В аварии пострадал 25-летний житель Ставрополя
В Ставрополе в аварии с двумя легковушками пострадал местный житель. ДТП случилось днем 24 февраля, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительной информации, 32-летний водитель BMW не уступил дорогу проезжавшему Volkswagen. Им управлял 27-летний автомобилист. В результате случившегося пострадала 25-летний пассажирка Volkswagen. Ее госпитализировали.
Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается.