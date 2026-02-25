Из-за неблагоприятных погодных условий в Новороссийске ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписано мэром Андреем Кравченко и опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как указано в документе, ухудшение погоды ожидается в период с 24 февраля по 2 марта. Синоптики прогнозируют сильные осадки, дожди с грозой и ветром с порывами до 20 м/с. В связи с этим, режим повышенной готовности для всех городских служб введен с 19:00 24 февраля до 17:00 2 марта.

В режим экстренной готовности переведены районные администрации, служба спасения, управление ГО и ЧС, диспетчерская служба «Безопасный город», МЧС, полиция и пожарная служба. В том числе, в состоянии готовности должны находиться аварийные бригады всех ресурсоснабжающих организаций, МУП «МПТН», управляющие компании и ГБУЗ «Городская больница №1».

София Моисеенко