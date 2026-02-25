Нижегородец стал жертвой мошенников, ответив на сообщение в мессенджере

В Нижегородской области местный житель стал жертвой мошенников, просто прочитав сообщение в одном из мессенджеров. По данным полиции, сообщение 52-летний житель Навашино получил с номера своего знакомого.

В сообщении были ссылка и вопрос «Посмотри, ты на фото?». После перехода по ссылке нижегородцу стали поступать сообщения от различных микрокредитных организаций об оформлении займов. Еще через некоторое время он стал получать телефонные звонки с сообщениями о задолженности.

Проверив свою кредитную историю, нижегородец обнаружил заем в 30 тыс. руб., оформленный на его имя.

Проверка показала, что вредоносная ссылка позволила мошенникам взломать телефон потерпевшего, установить программу удаленного доступа и оформить микрозаем через его личный кабинет на портале Госуслуг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Виновным в случае поимки может грозить до четырех лет лишения свободы.

