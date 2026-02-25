Число бронирований отелей на Дону на февральские выходные выросло в 2,5 раза

Количество бронирований отелей в Ростовской области на февральские выходные в 2026 году выросло в 2,5 раза. Об этом сообщили «РБК Юг» со ссылкой на данные платформы «Яндекс Путешествия».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Краснодарском крае этот же показатель увеличился на 35%, а в Ставропольском крае — на 28%.

В целом по России число бронирований отелей и других средств размещения на февральские и мартовские праздники увеличилось от 25 до 50%. На мартовские выходные спрос вырос в 1,5 раза, если сравнивать с выходными в феврале.

Мария Хоперская