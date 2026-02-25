На ремонт двух многоквартирных домов в Кисловодске направили 8,7 млн рублей

На капитальный ремонт двух многоквартирных домов в Кисловодске направили 8,7 млн руб. Работы в настоящее время уже завершили, сообщили в фонде капремонта Ставропольского края.

Первая пятиэтажка находится на улице Целинная, 12. Здесь специалисты обновили плоскую крышу, восстановили вентиляционные каналы, установили водостоки и ограждение.

В здании на улице Войкова отремонтировали скатную крышу с деревянной стропильной системой. Рабочие заменили поврежденные элементы стропил и обрешеток и восстановили слуховые окна. В конце смонтировали новую крышу из металлопрофиля.

Мария Хоперская