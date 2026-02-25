ФНС банкротит санаторий «Дальняя дача» из-за долга 30 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан о признании банкротом АО «Санаторий „Дальняя дача“». Сумма требований кредитора составляет 30,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Заявление поступило 19 февраля. МИФНС просит признать санаторий несостоятельным и ввести процедуру наблюдения. Налоговая инспекция настаивает на включении во вторую очередь реестра требований кредиторов задолженности по страховым взносам в размере 16,4 млн руб. и по налогу на доходы физических лиц в сумме 1,17 млн руб., в третью очередь — 13 млн руб.

Первое заседание по делу о банкротстве санатория назначено на 7 апреля.

Санаторий «Дальняя дача» расположен в 7 км от Кыштыма. Является одним из старейших санаториев региона. В этом качестве начал работать в 1933 году. С начала 2000-х до 2024 года «Дальняя дача» работала в качестве муниципального предприятия, учредителем которого была администрация Озерска. В декабре 2024 года санаторий стал акционерным обществом. 100% акций принадлежит управлению имущественных отношениий администрации Озерска.

По данным «СПАРК- Интерфакс», в 2024 году организация получила чистый убыток в размере 4,3 млн руб., выручка составила 89,2 млн руб.

В 2021 году банкротства «Дальней дачи» добивалась МИФНС №3 по Челябинской области из-за долга 2,8 млн руб., но заявление суд признал необоснованным. В 2024 году МИФНС России по управлению долгом дважды пыталось обанкротить санаторий. Суммы требований составляли 25 млн и 20 млн руб. Оба дела суд прекратил, так как организация погасила задолженность.