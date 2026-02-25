Челябинское правительство и ЧЭМК подписали план по снижению экологического вреда

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и правительство региона подписали дорожную карту мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Проект рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба правительства.

План мероприятий включает модернизацию систем экологического контроля и мониторинга, внедрение технологий и оборудования для сокращения выбросов, а также благоустройство территорий комбината.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2025 года Челябинский электрометаллургический комбинат запустил остановку одного из самых вредных цехов предприятия — электродного производства. Процесс должен был занять 67 дней. По данным пресс-службы ЧЭМК, электродное производство остановлено, согласно графику, в июне 2025 года.

