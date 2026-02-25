В Павлове будут судить двух дропперов 17 и 18 лет

В Павлове (Нижегородская область) двум местным жителям 17 и 18 лет грозит до трех лет колонии за дропперство. По данным полиции, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре-декабре 2025 года обвиняемые оформили на свое имя по одной банковской карте. После этого они передали карты незнакомому ранее человеку, получив за это денежное вознаграждение.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин