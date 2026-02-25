Пострадавшего при атаке дронов 18-летнего волгоградца перевели в хирургию

Пострадавший от атаки вражеских БПЛА 13 февраля в Волгограде переведен из реанимационного отделения в хирургическое. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

18-летнего волгоградца, пострадавшего от атаки БПЛА, перевели в хирургию

Фото: astrobl.ru 18-летнего волгоградца, пострадавшего от атаки БПЛА, перевели в хирургию

Фото: astrobl.ru

«Пострадавший юноша переведен из реанимации в отделение торакальной хирургии, продолжает лечение», — рассказали в облздраве. 18-летний волгоградец получил травмы в Красноармейском районе Волгограда, по месту жительства.

Двое других пострадавших — женщина и 12-летний ребенок — получили осколочные ранения. Сейчас они также получают необходимую медпомощь в хирургическом отделении больницы.

Массированная атака вражеских дронов произошла в ночь на 13 февраля. ПВО уничтожили 44 БПЛА над Волгоградской областью. В облцентре обломки упали возле домов на бульваре 30-летия Победы, 56, 8-й Воздушной Армии, 9а, и проспекте Героев Сталинграда, 40. В результате загорелись три автомобиля на парковке, в квартирах были выбиты стекла. Пострадали три человека.

Марина Окорокова