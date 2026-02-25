До конца дня в акватории морского порта Сочи будут проводить учебные стрельбы

В среду, 25 февраля, в течение дня до 23:00 в акватории морского порта Сочи проходят учебные стрельбы. Мероприятия проводятся в плановом режиме. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что отработка действий военными направлена на обеспечение безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ

На фоне проводимых учений ранее сообщалось о работе средств противовоздушной обороны в различных регионах страны. В течение прошедшей ночи дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе три БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, 24 беспилотника сбиты над Брянской областью, 18 — над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три аппарата уничтожены над Тульской и Орловской областями, а также над Черным морем. По одному БПЛА перехвачено над Курской, Калужской и Белгородской областями и над Московским регионом.

Ранее в ночь на 24 февраля силы ПВО сбили 15 беспилотников над Краснодарским краем, еще 15 — над Черным морем и девять — над Азовским морем. Утром дополнительно были уничтожены 12 аппаратов над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. 23 февраля над Краснодарским краем ликвидировано 29 крылатых дронов, над Черным морем — 18, над Азовским — 44.

В Краснодарском крае действуют административные штрафы за фото- и видеосъемку и распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, падением беспилотников и дислокацией военных объектов. Поправки утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания края. Штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрено увеличение санкций. По заявлению властей, данные меры направлены на предотвращение утечки значимой информации и соответствуют указаниям федерального центра.

Мария Удовик