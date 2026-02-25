Томским сельхозпредприятиям в 2025 году не удалось нарастить экспорт

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Томской области в 2025 году составил $62,5 млн. Об этом сообщил вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер.

По данным заместителя руководителя региона, томская продукция экспортировалась в 29 государств. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Томской области являются Китай, Монголия и Казахстан. В числе крупнейших экспортеров господин Ратнер назвал компании «Сибирская олива», «Сава», «Томские мельницы», «Сибагро» и «Межениновская птицефабрика».

В 2024 году объем сельскохозяйственного экспорта из Томской области в 31 страну составлял $63 млн. Это меньше, чем в 2023-м, примерно на 25%.

Валерий Лавский