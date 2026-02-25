Три украинских БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе три БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, наибольшее количество аппаратов — 24 — сбито над территорией Брянской области. Еще 18 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три аппарата ликвидированы над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА перехвачено над Курской, Калужской и Белгородской областями, а также над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 февраля силы ПВО сбили 15 беспилотников над Краснодарским краем, еще 15 — над Черным морем и 9 — над Азовским морем. Утром того же дня были уничтожены еще 12 аппаратов над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. 23 февраля дежурные расчеты ПВО ликвидировали 29 крылатых дронов над Краснодарским краем, 18 — над Черным морем и 44 — над Азовским морем.

Дополнительно в Краснодарском крае действуют административные штрафы за фото- и видеосъемку, а также распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, падением беспилотников и размещением военных объектов. Поправки утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания края. Для граждан штраф составляет от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс., для организаций — от 50 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрено увеличение санкций. По заявлению региональных властей, меры направлены на предотвращение утечки значимой информации и соответствуют указаниям федерального центра.

Мария Удовик