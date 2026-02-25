Движение по А-147 в сторону Адлера восстановят к 1 июня

Ремонтные работы на 189-м километре федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи в Хостинском районе курорта, где ранее из-за оползневых процессов произошла деформация дорожного полотна, находятся на завершающей стадии. Восстановление полноценного движения транспорта в сторону Адлера запланировано до 1 июня — к старту высокого сезона, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ход работ 24 февраля оценил глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, причиной аварийной ситуации стало обильное водонасыщение грунта в сочетании с постоянными динамическими нагрузками. Существенное влияние оказали интенсивный автотрафик и воздействие от проходящих рядом железнодорожных составов. В основании дороги начали формироваться пустоты, что привело к образованию трещины и создало прямую угрозу безопасности дорожного движения.

Для устранения последствий и предотвращения дальнейшего развития оползневых процессов специалисты Упрдор «Черноморье» разработали комплекс мер по стабилизации грунта. На поврежденном участке и прилегающей территории установлены 85 буронабивных и 45 анкерных свай, что позволило укрепить неустойчивые слои основания. Основные бетонные работы уже завершены.

Дополнительно принято решение о демонтаже части подпорной стены в зоне железной дороги с применением щадящих технологий, направленных на минимизацию воздействия на существующие инженерные конструкции. Заключительным этапом станет восстановление дорожного покрытия и устройство системы водоотведения.

Завершение ремонта до начала летнего периода позволит обеспечить устойчивое транспортное сообщение по одному из ключевых участков черноморского направления.

Мария Удовик