С 16 февраля по 20 февраля из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтвердили результаты лабораторных исследований.

В части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявили.

Мария Хоперская