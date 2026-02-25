Из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы
С 16 февраля по 20 февраля из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе проверки продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтвердили результаты лабораторных исследований.
В части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявили.