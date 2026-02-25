Стоимость «квадрата» жилья в Крыму выросла на 15–19%

Стоимость квадратного метра жилья в Крыму по итогам 2025 года выросла на 15–19% по сравнению с предыдущим годом. При этом с начала 2023 года цены на жилье увеличились почти на 70%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил акционер и генеральный директор компании СЗ «АспектА» (премиальный курортный комплекс «Сансара») Анатолий Огарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечает господин Огарков, в начале 2026 года в Крыму наблюдается структурное изменение спроса. Рынок уходит от хаотичных инвестиций в сторону осознанного выбора качественных проектов. По оценкам эксперта, если в 2023–2024 годах покупали просто «у моря», то сейчас ищут продуманную концепцию, архитектуру и профессиональный сервис. В премиальном сегменте спрос стабилен, поскольку состоятельные покупатели рассматривают недвижимость как долгосрочный актив для сохранения капитала.

«Порядка 60–65% сделок — это инвестиции в будущий арендный доход (апарт-отели с управлением), около 25–30% — покупка для личного отдыха (семейные резиденции), и лишь небольшая доля приходится на местных жителей»,— комментирует Анатолий Огарков.

По оценкам эксперта, около 90% сделок в сегменте массовых новостроек проходят с использованием семейной ипотеки. В премиальном сегменте преобладают собственные средства покупателей. География покупателей традиционно широкая: от Москвы и Санкт-Петербурга до отдаленных регионов вроде Якутии.

Средняя стоимость квартиры на полуострове к концу 2025 года в масс-маркете составила 8,9 млн руб. В премиальном сегменте средний чек существенно выше среднерыночных показателей, отмечает эксперт.

«Крым сегодня интересен инвестору своим туристическим потенциалом и перспективами роста. Рынок становится более цивилизованным: покупатели все чаще выбирают не просто апартаменты, а готовый бизнес под управлением профессионального отельного оператора»,— резюмирует Анатолий Огарков.

Сергей Емельянов