Пенсионерка из Сургута отправила телефонным мошенникам 19 млн рублей

В Сургуте полиция проводит розыск лиц, причастных к мошенничеству, в ходе которого 70-летняя местная жительница, родившаяся в 1955 году, потеряла более 19 млн руб., сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о преступлении, сообщив, что с декабря по февраль ей поступали телефонные звонки от неизвестных лиц. Сначала с ней связалась неизвестная, представившаяся сотрудником негосударственного пенсионного фонда, и сообщила об утечке персональных данных. Позже с потерпевшей связался человек, выдававший себя за представителя силовых структур, который подтвердил информацию и рекомендовал изменить реквизиты банковских счетов для защиты денег.

Уверенная в доверительности разговора с профессиональной терминологией, сургутянка последовала инструкциям. Она установила приложение от мошенников для «бесконтактной оплаты» и перечислила все свои сбережения на счета неизвестных. Когда лже-сотрудники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

Ирина Пичурина