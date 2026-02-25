За 2025 год в Ставрополе модернизировали 45 школ и детсадов

За 2025 год в Ставрополе отремонтировали 23 школы и 22 детских сада. Деньги на эти цели выделяли из бюджетов федерального, регионального и городского уровней, сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В школе №11 обновили кровлю, обустроили актовый зал и раздевалки. В Центре дополнительного образования Ленинского района заменили кровлю и санузлы, а также в детском саду №12 модернизировали пищеблок.

В школе №32 привели в порядок санузлы и все помещения на четвертом этаже. В детском саду №67 специалисты обновили входные группы. Кровлю отремонтировали в детских садах № 17 и 77, лицее № 17 и Центре детского творчества Промышленного района. Спортивные раздевалки отремонтировали в кадетской школе им. генерала Ермолова.

В девяти школах и 15 детских садах, а также во Дворце детского творчества заменили технологическое и холодильное оборудование пищеблоков и прачечных. В трех детских садах и восьми школах полностью обновили мебель.

Мария Хоперская