Посетителя торгового центра на Пулковском шоссе госпитализировали с ранением

Ранение спины обнаружили у посетителя торгового центра в доме 25 по Пулковскому шоссе. На него напали неизвестные, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранителям поступил вызов о происшествии в 21:00 24 февраля. Пострадавшего с ранением спины доставили в больницу.

На посетителя ТЦ напали мужчина и женщина. Они скрылись с места происшествия после совершения преступления. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева