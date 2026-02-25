Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за некачественных дорог в Адыгее

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры в селе Владимировском Республики Адыгея после жалоб местных жителей. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В центр ведомства поступили обращения жителей села о нарушении их прав на качественную дорожную инфраструктуру. Дорога на улице Широкой, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Это затрудняет проезд транспорта и передвижение граждан.

СУ СК России по Адыгее организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина