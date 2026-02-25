На БионордКатке прошел финал масштабного проекта «Народный Ледниковый»

В Перми завершился финал конкурса любительского фигурного катания «Народный Ледниковый». Соревнования состоялись на БионордКатке возле Пермского академического Театра-Театра – впервые за историю проекта финал прошел не в Москве. Конкурс организован в рамках Фестиваля зимних видов спорта, генеральным партнером которого второй сезон выступает Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд».

На участие в конкурсе заявились более двухсот любителей фигурного катания из Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Екатеринбурга и Москвы. По итогам отборочных этапов в полуфинал вышли сорок человек, в финале соревновались двадцать четыре – четырнадцать взрослых и десять юных фигуристов. Судейскую бригаду возглавил серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух. Выступления также оценивали заслуженный тренер России Валентина Тюкова, судья по танцам на льду и одиночному катанию Полина Генсон и тренер Павел Слюсаренко.

В прошлом сезоне БионордКаток посетили 35 тыс. человек. К этой зиме площадку расширили, добавили профессиональную дорожку для керлинга и обновили гостевую зону.

«В Перми сильные традиции фигурного катания – здесь выросли спортсмены мирового уровня. БионордКаток дает горожанам возможность приобщиться к этому виду спорта, и площадка быстро стала востребованной. То, что организаторы «Народного Ледникового» выбрали для финала именно ее, подтверждает качество катка и его готовность принимать события федерального уровня», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Фестиваль зимних видов спорта на БионордКатке продолжится до 1 марта – в программе запланированы мастер-классы и ледовые шоу. Вход на каток свободный, все мероприятия фестиваля бесплатны. Для участия необходима регистрация на сайте пермьзимаспорт.рф.

