Экс-мэра Троицка отправили в колонию на 14 лет за взятки

Троицкий городской суд признал виновным бывшего мэра Александра Виноградова в получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 9 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в 2020-2021 годах глава города получал от владельца торговых сетей «Копеечка» и «Первый рядом» Дмитрия Виноградова (однофамильцы) взятки. Предприниматель передал ему 763 тыс. руб. деньгами и беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. Взамен Александр Виноградов помогал бизнесмену быстро получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий.

На имущество фигуранта на сумму более 3,5 млн руб. наложен арест. Помимо основного наказания, Александра Виноградова лишили права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в госорганах на девять лет.

Прокуратура запрашивала для экс-мэра Троицка максимально возможное наказание — 15 лет колонии и штраф в размере 10 млн руб.

Виталина Ярховска