В Ростове из-за аварии без отопления остались 16 домов

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону 16 домов по проспекту 40 лет Победы остались без отопления. Причиной стал дефект на теплотрассе на улице Вересаева, 104, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теплоснабжение отключили в следующих домах по проспекту 40 лет Победы: 3, 7, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 27а, 27б, 37г, 37д, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/9.

Ориентировочно, восстановить подачу тепла планировалось до полуночи 25 февраля. Пока о завершении ремонта не сообщалось.

Мария Хоперская