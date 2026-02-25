В Ростове из-за аварии без отопления остались 16 домов
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону 16 домов по проспекту 40 лет Победы остались без отопления. Причиной стал дефект на теплотрассе на улице Вересаева, 104, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Теплоснабжение отключили в следующих домах по проспекту 40 лет Победы: 3, 7, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 27а, 27б, 37г, 37д, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/9.
Ориентировочно, восстановить подачу тепла планировалось до полуночи 25 февраля. Пока о завершении ремонта не сообщалось.