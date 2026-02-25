В Великобритании ввели санкции в отношении ставропольской компании «Нептун»
ПАО «Нептун», зарегистрированное в Ставрополе, попало под санкции Великобритании. Информация об этом появилась на сайте правительства Великобритании.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего санкционный список пополнился 297 физическими и юридическими лицами 24 февраля 2026 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Нептун» зарегистрировано в 1994 году. Компания занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Выручка компании за 2024 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 47 млн руб.
