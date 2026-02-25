В Челябинской области контрактника осудили за длительную самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник не прибыл в часть в установленный день, 26 января 2025 года, и уехал в Златоуст. Там он жил до задержания группой розыска военной комендатуры 16 сентября того же года.

Фигурант полностью признал вину. Отягчающим обстоятельством были признаны уже имеющиеся две судимости за тяжкие преступления. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска