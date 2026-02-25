Работу одного из кафе в Махачкале приостановили на 90 дней

Специалисты Роспотребнадзора приостановили работу кафе на проспекте И. Шамиля в Махачкале из-за системных нарушений санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что в кафе сырые полуфабрикаты лежали рядом с готовыми первыми блюдами. Чистая и использованная посуда находятся в одном месте, что стало причиной появления бактерий группы кишечной палочки. Кроме того, сотрудники допускались к работе без медицинских осмотров и личных медкнижек. В помещениях для приготовления холодных блюд не обеззараживался воздух, а используемая дезинфекция не имела маркировки.

Роспотребнадзор направил материалы в суд, который приостановил деятельности кафе на 90 дней.

Мария Хоперская