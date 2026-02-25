Больницы Ямала получат порядка 120 единиц нового оборудования

В больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поступит около 120 единиц нового медицинского оборудования — его получат учреждения в Салехарде, Надыме и Ноябрьске, сообщили в правительстве региона. Технику доставят в рамках региональных проектов «Здоровье для каждого» и «Охрана материнства и детства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Салехардская окружная больница получит 80 единиц техники для оказания помощи детям, включая С-дугу для рентгенохирургических процедур, ультразвуковой диагностический аппарат и наркозно-дыхательные аппараты.

В Центре здоровья, запланированном к открытию в больнице Надыма в этом году, будет установлена 21 единица оборудования: биоэлектрический анализатор состава тела, глюкометры, аппараты для измерения артериального давления и спирометры. Это повысит эффективность профилактических мероприятий и позволит выявлять хронические заболевания на ранних стадиях.

В профильное отделение паллиативной помощи в Ноябрьске поступит 17 единиц оборудования и мебели, включая функциональные медицинские кровати и специализированное кресло для принятия душа. Таким образом, будут созданы более комфортные условия для пациентов, нуждающихся в длительном уходе.

Ирина Пичурина