В Челябинске экс-сотрудников транспортного МУПа будут судить за взятки

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального предприятия «Служба организации движения» Дмитрия Чухина и экс-руководителя службы безопасности и контроля по перевозкам организации. Их обвиняют в получении взяток группой лиц (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2024-2025 годах сообщники получили от трех водителей общественного транспорта, виновных в ДТП с пострадавшими, по 30 тыс. руб. Взамен сотрудники предприятия не стали проводить в отношении них служебные расследования и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности, а также скрыли факты аварий перед руководством МУПа.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-южный Урал“, работников транспортного МУПа задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в июне 2025 года.

Виталина Ярховска