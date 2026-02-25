Пострадавшим от коммунальной аварии в Бодайбо выплатили 24,2 млн рублей

Администрация Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области получила 1,6 тыс. заявлений от жителей на компенсацию в связи с отключениями коммунальной инфраструктуры. Заявителям направлено 24,2 млн руб., подвели итоги выплат в мэрии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Всего с момента введения режима ЧС централизованное водоснабжение восстановлено в 20 домах, где проживают 270 человек (из них 60 детей)»,— говорится также в сообщении местных властей.

Работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры продолжаются. Мэрия пригласила слесарей, сантехников и сварщиков из других муниципалитетов с обещанием оплаты 10 тыс. руб. в день.

Как писал «Ъ-Сибирь», водовод на ул. Мира в Бодайбо перемерз 30 января. Первоначально сообщалось о том, что без тепла осталось 1,3 тыс. горожан. 6 февраля был объявлен режим ЧС.

