Бастрыкин потребовал разобраться с отсутствием питьевой воды в донском селе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в причинах отсутствия качественного водоснабжения в Мишкинском сельском поселении Ростовской области. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее жители населенного пункта пожаловались на отсутствие централизованной подачи воды. Им приходится использовать техническую воду с примесями, которая поступает из скважин и водонапорных башен. При этом местные жители оплачивают услугу по завышенным тарифам.

Сети не обслуживались несколько лет, из-за чего трубопровод пришел в негодность. Неоднократные обращения в компетентные органы никого результата не дали.

Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле.

Мария Хоперская