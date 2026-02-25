Сотни спортсменов поучаствовали в первенстве по тяжелой атлетике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок, в котором приняли участие более 250 спортсменов из 43 субъектов РФ. Первенство прошло впервые с 2015 года в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Соревнования проходили в общественном центре кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Участники соревновались в 20 весовых категориях — от 45 до свыше 109 кг. Первенство России стало отборочным туром для чемпионата мира, который состоится со 2 по 8 мая в Египте.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что в регионе тяжелая атлетика является одним из основных видов спорта. В восьми отделениях организаций подготовки спортивного резерва им занимаются более 6,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина