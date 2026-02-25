Хоккеисты «Сибири» уступили в Уфе в овертайме

Новосибирская «Сибирь» взяла одно очко в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды встретились в столице Республики Башкортостан 24 февраля.

К середине второго периода гости уступали 0:2, но к концу основного времени матча смогли отыграться. У новосибирцев отличились Тэйлор Бек на 35-й минуте и Семен Кошелев на 48-й. Но уфимцы быстро вырвали победу в овертайме после броска Евгения Кузнецова с острого угла — 3:2.

«Сибирь» с 58 очками идет на восьмом месте в конференции «Восток». Ее отрыв от преследователей из хабаровского «Амура» составляет семь очков, но дальневосточники провели на два матча меньше. «Уже идет концовка, после каждой игры все смотрят в таблицу. У нас американские горки. Месяц назад я говорил, что они будут до последнего тура. Напряженность идет, неважно, какой соперник играет, топ или не топ, все игры идут от ножа»,— заметил по этому поводу после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Валерий Лавский