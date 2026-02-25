Саратовский «Кристалл» уступил дома пермскому «Молоту»
В Саратове завершился матч чемпионата ВХЛ между местным «Кристаллом» и пермским «Молотом». Гости одержали победу со счетом 3:0.
Фото: t.me / hc_kristall
В составе победителей дважды отличился Даниил Тесанов. Еще одну шайбу забросил Даниил Лапин.
Для пермской команды эта победа стала третьей в выездной серии из четырех игр. Ранее «Молот» обыграл АКМ и «Дизель», уступив только в Рязани.
Следующий матч пройдет в Саратове 26 февраля. «Кристалл» примет на ледовой арене «Олимпию» из Кирово-Чепецка.