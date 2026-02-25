Житель Ахтубинска отправлен в СИЗО по подозрению в развращении школьницы

Астраханское следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении жителя Ахтубинска по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Фигурант подозревается в совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2019 года в одном из парфюмерных магазинов на ул. Жуковского.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Нина Шевченко