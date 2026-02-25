Саратовская область выделила 25 млн рублей на программу для переселенцев

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о реализации программы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа на период 2026–2030 годов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минфин Саратовской области Фото: Минфин Саратовской области

Задачами программы заявлены восполнение дефицита трудовых ресурсов, улучшение демографических показателей и содействие социально-культурной интеграции мигрантов. Реализация мер также должна способствовать социально-экономическому развитию региона.

На финансирование проекта из областного бюджета на пять лет выделено 25,3 млн руб. В 2026 году предусмотрено 8,1 млн руб., в 2027-м — 8,4 млн руб., в 2028-м — 8,7 млн руб. На 2029 и 2030 годы финансирование, согласно документу, не планируется.

Деньги направят на содействие в трудоустройстве, выплату единовременных пособий, а также компенсацию аренды жилья для многодетных семей и семей с детьми до трех лет. Переселенцам таже обещают предоставлять места в детских садах. Отдельная статья расходов — проведение информационной кампании и культурно-адаптационных мероприятий.

Ожидаемый результат программы — переезд в область 3,75 тыс. человек. Власти рассчитывают принимать по 750 переселенцев ежегодно.

Нина Шевченко