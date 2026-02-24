СК изучит спор вокруг изъятия земли у инвестора турпроекта в Саратовской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Ивану Михайлину отчитаться о расследовании уголовного дела по факту возможной фальсификации доказательств в арбитражном процессе. Поводом послужило обращение предпринимателя Дмитрия Чернышкина, который сообщил о попытке изъятия арендованного им земельного участка. Журналист и общественник Дмитрий Красичков опубликовал подробности инцидента в своем Telegram-канале.

В 2020 году господин Чернышкин стал победителем торгов на право аренды лесного участка в Саратовской области. За шесть лет арендатор выплатил около 3 млн руб., а также вложил 45 млн собственных средств и 30 млн руб. господдержки в обустройство территории и строительство 20 домов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Однако спустя шесть лет Территориальное управление Росимущества по Саратовской области инициировало судебный иск о признании права аренды отсутствующим. «Иск основывался на документах от вневедомственной охраны, утверждавших, что участок является „нефинансовым активом“ ведомства с 1991 года и на нем ранее находились постройки, принадлежавшие сотрудникам правоохранительных органов», — отмечается в публикации.

В ходе проверки прокуратура Саратовской области и отдел экономической безопасности полиции пришли к выводу, что представленные документы могли быть поддельными. На основании этих материалов было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Дополнительно экспертиза Роскосмоса не выявила на спутниковых снимках спорных объектов за указанный период.

Несмотря на расследование, в конце октября Арбитражный суд принял решение о расторжении договора аренды и изъятии участка. В настоящее время предприниматель пытается обжаловать это решение.

Нина Шевченко