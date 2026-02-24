Главные новости за 24 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края уничтожили 15 беспилотников.

Краснодарский край занимает первое место в России по производству питьевого молока и второе — по сырому. В 2025 году регион произвел более 1,7 млн т молока.

Сергей Шишкарев намерен выкупить 49% управляющей компании «Дело», принадлежащие «Росатому».

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2025 год с результатом 77 баллов, сохранив позицию предыдущего года, а Адыгея поднялась с 18-го на 11-е место.

Краснодарский краевой суд поддержал решение о взыскании с клиники «Медист» более 6 млн руб. в пользу жительницы Сочи за некачественно проведенную пластическую операцию, которая привела к обезображиванию лица пациентки.

В Краснодарском крае 25 февраля ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и реках черноморского побережья, за исключением территории Сочи.

Власти Краснодарского края продолжают поиск оптимальных решений для реализации проекта «Новый Краснодар».

Минприроды Краснодарского края подало иск о взыскании 34,25 млрд руб. с компаний, связанных с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшими крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о поступившей информации о возможной попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Участники ООО «Управляющая компания "Дело"» во второй раз не смогли избрать нового генерального директора.