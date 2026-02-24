В Северной Осетии начнут компенсировать обучение студентов из многодетных семей

В Северной Осетии планируют реализовать меру господдержки по ежегодному возмещению части стоимости обучения студентов из многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что мера коснется обучающихся на платной основе по программам среднего профессионального образования.

«Новая льгота предусматривает компенсацию за обучение в колледжах и техникумах. Государственную помощь в плановом периоде получат 500 наших студентов», – пояснил председатель правительства Борис Джанаев.

Кроме того, правительство республики утвердило правила предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Проект устанавливает приоритетную очередность при получении выплаты тем жителям республики, которые изъявили желание постоянно проживать на сельских территориях, в том же населенном пункте, в котором проживает хотя бы один из родителей гражданина или один из родителей супруга. Финансирование на проекта составит 150 млн руб.

Константин Соловьев