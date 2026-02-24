Волгоградских чиновников привлекли к ответственности после жалоб на гололед

ГУ МВД по Волгоградской области привлекло к административной ответственности управляющую организацию, содержащую автодорогу «Волгоград-Знаменск». Поводом стало ненадлежащее состояние трассы после снегопада, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

22 февраля сотрудники Госавтоинспекции в Ленинском районе составили протокол в отношении владельца дороги по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Управляющей компании грозит штраф до 300 тыс. руб.

Проверка проводилась после массовых обращений водителей. Автомобилисты жаловались на гололед и необработанную реагентами трассу на участке от Средней Ахтубы до Колобовки. Один из водителей сообщил, что не справился с управлением и съехал в кювет, машина получила повреждения, писал V1.RU.

В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства ранее журналистов заверили, что в выходные дорожники проводили очистку и обработку покрытия реагентами.

Нина Шевченко