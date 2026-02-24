Суд в Дагестане пересмотрел решение о возврате средств жертве мошенников

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение первой инстанции, отказавшего во взыскании денег с гражданки, на счет которой были переведены средства пострадавшего от мошенников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2024 года житель Иркутской области перевел часть суммы, а именно 330 тыс. руб., на банковский счет жительницы Дагестана. Потерпевший пояснил, что не знал получательницу, никаких договоров с ней не заключал и обязанности переводить ей деньги не имел.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими средствами — более 41 тыс. руб. Однако городской суд Дагестанских Огней в марте 2025 года в иске отказал, сославшись на то, что перевод был совершен по волеизъявлению самого потерпевшего, а также приняв доводы ответчицы о том, что она передала свою банковскую карту другому лицу и отношения к данным деньгам не имеет.

Верховный Суд Дагестана указал, что первая инстанция не учла, что перевод денег был совершен потерпевшим в результате обмана. Кроме того, апелляционная инстанция подчеркнула, что исходя из того, что ответчик не уведомил банк о выбытии из его пользования банковской карты, за все операции, совершенные по карте, в том числе передачу третьим лицам, несет ответственность ее владелец.

Таким образом, суд постановил взыскать с жительницы Дагестана в пользу потерпевшего 330 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими средствами.

Константин Соловьев