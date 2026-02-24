Министр ушел в историю

Бывший глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Молотков, возглавлявший ведомство в 2004-2009 годах, умер в возрасте 78 лет.

Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Алексей Молотков

Как сообщили в сообществе министерства во «ВКонтакте», в период его руководства были заключены «наиболее крупные не только для региона, но и всей России, сделки по продаже земельных участков, на которых расположены уральские промышленные гиганты».

«В бюджете Свердловской области впервые появились статьи доходов, связанные с управлением государственным имуществом, постепенно эти статьи увеличивались, превысив в результате доходы от приватизации имущества»,— пояснили в сообществе.

В ведомстве подчеркнули, что имя Алексея Молоткова «навсегда вписано в историю министерства золотыми буквами».

Алексей Молотков родился в апреле 1947 года в Луганской области (сейчас.— Луганская народная республика; ЛНР). С 1972 года работал на «Уралэлектротяжмаше»: прошел путь от мастера до генерального директора. Был членом команды губернатора Эдуарда Росселя: в 1998 году был назначен и.о. первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области, в 2000-м был утвержден в должности. С 2004 года занимал пост заместителя председателя правительства Среднего Урала — министра по управлению госимуществом региона. После отставки в 2009 году был утвержден председателем Союза машиностроительных предприятий Свердловской области.

Василий Алексеев